منتسبون بالداخلية والدفاع يتورطون بحوادث دهس وسرقة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة منتسب في الشرطة الاتحادية جراء تعرضه لحادث دهس في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب كان يؤدي واجبه ضمن مرابطة الشارع العام في منطقة الاستراحة عندما تعرض لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة يقودها منتسب آخر في وزارة الداخلية".

وأضاف أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم التحفظ على السائق.

وفي حادث آخر، ألقت قوة أمنية القبض على شخصين، أحدهما منتسب في وزارة الدفاع والآخر مدني، أثناء محاولتهما سرقة أسلاك كهربائية من محال سوق الحسينية الكبير شمالي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم نصب كمين محكم للمتهمين، وتم اعتقالهما وإيداعهما التوقيف.