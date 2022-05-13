منتسبان في الحشد يستقلان دراجة نارية يغتالان شخصاً ويصيبان أخر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر خلال هجوم نفذه عنصران ينتميان للحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية فتحا النار من سلاح مسدس باتجاه دراجة نارية يستقلها شخصان ما أسفر عن مقتل احدهما واصابة الاخر ضمن شارع المشجر في الغزالية.

وأضاف أن قوة امنية من نجدة بغداد وحسب توجيهات مديرها سارعت في تطويق المنطقة واجراء عملية تفتيش، واثناء التفتيش تم القبض على شخصين تنطبق عليهما مواصفات الحادث، واتضح أنهما منسوبان الى الحشد الشعبي، حيث تم اعتقالهما وضبط بحوزتهما سلاحاً نوع مسدس