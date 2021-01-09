ممول "والي الصحراء" بداعش في قبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، القبض على أحد أخطر الارهابيين في محافظة الانبار والذي كان يشغل منصب الممول الرئيسي لما يسمى بـ"والي الصحراء" في تنظيم داعش.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بفضل التكاتف المعلوماتي بين عدة أجهزة أمنية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي وبالتعاون مع الفوج الأول وجهاز المخابرات الوطني، ومكتب إجرام قضاء الرمادي مركز المحافظ".

وأوضحت ، أن "الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه، هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".