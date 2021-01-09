سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ممول "والي الصحراء" بداعش في قبضة القوات العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-01-09T20:10:39+0000
ممول "والي الصحراء" بداعش في قبضة القوات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، القبض على أحد أخطر الارهابيين في محافظة الانبار والذي كان يشغل منصب الممول الرئيسي لما يسمى بـ"والي الصحراء" في تنظيم داعش.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمت بفضل التكاتف المعلوماتي بين عدة أجهزة أمنية، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة التابعة لقوات الجيش العراقي وبالتعاون مع الفوج الأول وجهاز المخابرات الوطني، ومكتب إجرام قضاء الرمادي مركز المحافظ".

وأوضحت ، أن "الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه، هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

related

خلال 4 أشهر.. الاستخبارات تطيح بـ47 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات بـ4 محافظات عراقية

Date: 2020-12-17 10:58:59
خلال 4 أشهر.. الاستخبارات تطيح بـ47 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات بـ4 محافظات عراقية

الاستخبارات العراقية تقبض على مفجر سوق شعبية قتل أكثر من 100 شخص

Date: 2019-08-05 13:32:14
الاستخبارات العراقية تقبض على مفجر سوق شعبية قتل أكثر من 100 شخص

الإطاحة بـ"مفتي ديوان الدعوة والمساجد" بداعش بعملية استخبارية في بغداد

Date: 2021-01-06 09:54:08
الإطاحة بـ"مفتي ديوان الدعوة والمساجد" بداعش بعملية استخبارية في بغداد

اغتيال عنصر بالاستخبارات العسكرية العراقية

Date: 2020-09-09 21:01:20
اغتيال عنصر بالاستخبارات العسكرية العراقية

القبض على 4 ارهاببين في كركوك والانبار

Date: 2020-12-19 11:07:07
القبض على 4 ارهاببين في كركوك والانبار

الاستخبارات تحبط عملية تسلل لداعش وتقتل وتعتقل 4 عناصر جنوب الموصل

Date: 2019-09-25 10:29:28
الاستخبارات تحبط عملية تسلل لداعش وتقتل وتعتقل 4 عناصر جنوب الموصل

الداخلية العراقية تطيح بـ"وزير زراعة داعش" في الانبار

Date: 2021-01-08 15:28:31
الداخلية العراقية تطيح بـ"وزير زراعة داعش" في الانبار

الاستخبارات العراقية تحبط عملية سرقة للنفط عبر كسر أنبوب ناقل بين محافظتين

Date: 2020-09-18 14:39:10
الاستخبارات العراقية تحبط عملية سرقة للنفط عبر كسر أنبوب ناقل بين محافظتين