ممارسة أمنية في بغداد تطيح بالمتسول المليونير (فيديو)

شفق نيوز/ أسفرت ممارسة أمنية في بغداد، يوم السبت، عن اعتقال متسول بحوزته أكثر من 18 مليون دينار عراقي.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "ممارسة أمنية من قبل دوريات مركز شرطة حي سومر شرقي العاصمة، وبالاشتراك مع قوات حفظ القانون، نتج عنها القبض على متسول وإيداعه التوقيف".

وأضاف المصدر: "خلال التحقيق المتسول، وتفتيش الملابس والحقائب التي كان يحملها، عُثر على مبلغ مالي يزيد على (18) مليون دينار عراقي من مختلف الفئات".

وبحسب المصدر، جرى تشكيل لجنة وجرد المبلغ المالي، والتحفظ عليه من قبل ضابط مركز حي سومر".