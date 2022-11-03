ممارسة أمنية في العاصمة بغداد يتخللها تنفيذ أوامر قبض

شفق نيوز/ ستنفذ السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الخميس، ممارسة في العاصمة بغداد ستتضمن فعالياتها تنفيذ مذكرات قبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية ستباشر بتنفيذ ممارسة امنية بدءا من الخامسة عصرا حتى الـ ١٢ ليلا.

وأوضح أن الممارسة ستتضمن انتشاراً امنياً، ونصب نقاط تفتيش، وتنفيذ أوامر قبض، وحجز العجلات المظللة، ومنع سير المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل.

وتكررت هذه الممارسات الامنية مؤخرا في العاصمة بغداد تزامن معها عقد جلسات مهمة للبرلمان من بينها التصويت على منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.