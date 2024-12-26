ممارسة أمنية "خاصة" في بغداد تستهدف مطلوبين بتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بشروع قوة أمنية كبيرة بممارسة خاصة في بغداد، بحثاً عن مطلوبين بتجارة المخدرات.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة كبيرة من مكافحة المخدرات بالاشتراك مع الفرقة 17 جيش عراقي، باشرت بممارسة امنية بحثا عن مطلوبين بتجارة المخدرات ضمن قضاء المحمودية جنوبي العاصمة".

وأضاف المصدر، أن "أحد المطلوبين بتهم المخدرات انتحر بإطلاق النار على نفسه، بعد محاولته الهروب عبر اسطح المنازل، ضمن الحملة المستمرة في قضاء المحمودية"، مؤكداً اعتقال ثلاثة مطلوبين كحصيلة أولية.