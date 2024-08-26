ممارسة أمنية تطيح بـ"خاطفة" وتحرير طفلين مختطفين في بغداد

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، يوم الإثنين، القبض على متهمة بالخطف وتحرير طفلين مختطفين بممارسة امنية في العاصمة بغداد.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية مع مفارز استخبارات اللواء، تمكنت من القاء القبض عن طريق ممارسة امنية في منطقة (الكاظمية) ببغداد على متهمة بجريمة خطف طفلين".

واشار الى "تحرير الطفلين المختطفين واحالة المتهمة الى الجهات المختصة".