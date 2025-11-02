"ملف ضبط الحدود" يتصدر مباحثات وزير الدفاع العراقي مع فيدان

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، مساء يوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ملف ضبط الحدود بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء استعرض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني، لاسيما في مجال ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتدريب وبناء القدرات بما يعزز أمن واستقرار المناطق الحدودية ويخدم المصالح المشتركة للعراق وتركيا".

وأشار وزير الدفاع العراقي، إلى حرص الحكومة العراقية على تطوير التعاون الدفاعي والأمني مع تركيا وفق مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار، وبما يضمن عدم استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأي دولة.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي بجهود العراق في محاربة الإرهاب وحماية الأمن الإقليمي، مؤكداً رغبة بلاده في فتح آفاق جديدة من التعاون الدفاعي والتقني والتدريب العسكري مع المؤسسات العراقية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوزيران، بحسب البيان، عن تطلعهما إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الدفاعي المشترك الذي يقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين العراق وتركيا بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الذي عدَّ الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى "حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".