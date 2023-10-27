"ملعب خماسي" يتحول إلى مسرح جريمة شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، بمقتل شخص في مشاجرة بالاسلحة البيضاء شرقي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل احدى الملاعب الخماسية ضمن حي السلام في الفضيلية تطورت الى استخدام الأسلحة البيضاء ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة بعد إصابته بطعنة سكين بمنطقة الرقبة.

وفي حادث اخر؛ اقدم شخص يستقل دراجة نارية على طرق باب إحدى الدور السكنية ضمن منطقة العلاوي/الدوريين وعند فتح الباب من قبل امرأة كبيرة قام بتسليمها "علبة" لحفظ الطعام وطلب منها تسليمها الى ابنها.

وأضاف المصدر؛ أنه عندما اوصلتها له قام بفتحها واتضح بداخلها جسم غريب

تم تبليغ القوة الماسكة وعلى الفور تم الانتقال وتطويق الدار وحضور ضابط التحقيق وخبير الأدلة الجنائية لمعرفة الجسم الغريب حيث تبين في داخل العلبه رمانات دفاعية عدد 2، مشيرا إلى تأمين الرمانات وفتح تحقيق بالحادث للتوصل الى الفاعلين.