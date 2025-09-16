ملثمون يقتحمون عيادة طبيب ويوسعونه ضرباً في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بإصابة طبيب بكسور وجروح إثر اقتحام عيادته من قبل ثلاثة ملثمين في قضاء المقدادية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن طبيبا يدعى حذيفة محمد تلقى إصابات بالغة نتيجة اقتحام عيادته من قبل ملثمين، مشيرا إلى نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم تقديم شكوى ضد شخص اتهمه الطبيب بالوقوف وراء الحادثة.

ووفق المصدر الأمني، فإن الحادث ناجم عن خلافات شخصية.

وعلق نقيب الأطباء في ديالى، مرتضى الخزرجي، في تدوينة على فيسبوك قائلاً: "قلناها سابقاً، ونقولها الآن، حياة الأطباء في خطر. من يتحمل مسؤولية حماية الأطباء وتفعيل القانون؟ ديالى غابة".