ملثمون يقتحمون دائرة حكومية بالناصرية ويهاجمون الموظفين بالاسلحة البيضاء

شفق نيوز/ اقتحم مسلحون ملثمون، اليوم الأحد، مبنى حكوميا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، واعتدوا على الموظفين من خلال توجيه طعنات لهم بسكاكين مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز: مجموعة ملثمة تحمل سكاكين (الأسلحة البيضاء) اقتحمت قسم أملاك بلدية الناصرية، واعتدت على الموظفين.

ووفقا للشهود، الصدام مع الموظفين خلف 6 جرحى بعضهم بحالة خطرة، يعتقد بينهم مدير قسم الأملاك حمود الحصونة.

وعزا الشهود الحادث الى وجود خلافات حول معاملات لم تُستكمل بعدُ تخص قطع أراضٍ.