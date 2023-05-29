"ملتزم بالدوام اليومي".. إعتقال طبيب "مزيف" داخل مدينة الطب ببغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت شخص ينتحل صفة طبيب داخل مجمع مدينة الطب، وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة من حماية مجمع مدينة الطب اعتقلت، مساء اليوم، شخصاً ينتحل صفة طبيب ويرتدي البدلة الطبية ويداوم بشكل يومي داخل المجمع ضمن منطقة الباب المعظم، وسط بغداد".

وتعتقل القوات الأمنية بين مدة وأخرى أشخاص ينتحلون صفات أمنية أو مدنية ويوهمون المواطنين سواء بالتعيينات أو ممارسة العمل داخل دوائر رسمية بأوراق وهويات تعريفية مزيفة.