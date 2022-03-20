ملاحقة معاقل سابقة لداعش في ثلاث مناطق بصلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي تنفيذ خطط محكمة لمداهمة اوكار سابقة لداعش في ثلاث مناطق في المحافظة.

وقال مصدر في اعلام القيادة لوكالة شفق نيوز" ان قوات اللواء 51 من الحشد نفذت امس عمليات دهم وتفتيش واسعة لمعاقل سابق واوكار لداعش في جبال مكحول وهي إجراءات تحوطية لمنع عودة عناصر التنظيم الى معاقلهم.

وتابع المصدر " ان قوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي متمثلة باللواء ٣٥ ، والفوج الثالث في قيادة العمليات، نفذت عملية أمنية جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين .

وبين المصدر "ان العملية شملت مسح وتطهير مناطق الزلاية والعوينات والبودور في اطراف قضاء تكريت لتأمينها والمساحات المفتوحة لمنع استغلالها من قبل عناصر داعش لأستهداف المناطق والمدنيين والقطعات الامنية".

واكد المصدر نفسه ان الفوج الرابع التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الشعبي والفوج الثالث شرطة اتحادية نفذا عملية أمنية في ناحية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين.

واشار إلى أن العملية شملت مسحا وتطهير مناطق الحاوي وسموم والمناطق المحاذية لنهر دجلة لتأمينها بشكل كامل.