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تقودها "سلوى".. الإطاحة بـ"أكبر" شبكة للدعارة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-20T19:25:55+0000
تقودها "سلوى".. الإطاحة بـ"أكبر" شبكة للدعارة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتفكيك "أكبر" شبكة للدعارة واعتقال أفرادها مساء يوم الاثنين في العاصمة العراقية بغداد تقودها امرأة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من مكافحة الاتجار بالبشر نجحت في تفكيك شبكة للدعارة تقودها امرأة تسمى سلوى واعتقلت جميع أفراها في إحدى مناطق الكرادة وسط بغداد".

وأضاف أن الشبكة مكونة من ٧ نساء ورجل وهي الأكبر في العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تلاحق أفراد الشبكة منذ ثمانية أشهر.

وأشار المصدر إلى "نقل أفراد الشبكة إلى أحد المراكز للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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