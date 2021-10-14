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مكتب القائد العام: لا نية إطلاقاً لإعفاء عبد الوهاب الساعدي

Category: أمـن

Date: 2021-10-14T07:45:08+0000
مكتب القائد العام: لا نية إطلاقاً لإعفاء عبد الوهاب الساعدي

شفق نيوز/ افاد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يوم الخميس، بعدم صحة الأنباء التي تحدثت عن إعفاء رئيس جهاز مكافحة الارهاب من منصبه.

وقال المكتب لوكالة شفق نيوز، "الأنباء التي تحدثت عن تكليف الفريق الركن عبد الكريم التميمي بمهمة رئاسة جهاز مكافحة الارهاب بدلا عن عبد الوهاب الساعدي، غير صحيحة اطلاقاً".

وأضاف، "الساعدي ما زال يمارس عمله رئيساً للجهاز ولا توجد أية نية إطلاقاً لتغييره خلال الفترة المقبلة".

من جانبه ذكر جهاز مُكافحة الإرهاب في بيان، "إنتشرت في اليومين الماضيين جُملة من الشائعات التي تستهدف رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والتي تقف خلفها جهات إعلامية مُغرضة وجبانة تفتقر إلى المصداقية والمهنية في وقت حساس وراهن يمر به العراق".

وأضاف أن "البروباغندا التي يُمارسها البعض بطريقة مُنتظمة على جهاز مُكافحة الإرهاب هدفها زعزعة ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الرصينة والقوية والتي تُشكل عامل رعب للمجاميع الإرهابية والمُخربة التي تسعى دائمًا لأفشال كُل ما هو صالح في هذا البلد وتُشهر برموزه الوطنية التي سطرت تاريخها بالدم".

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