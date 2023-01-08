رفع أكثر من 100 سيطرة في بغداد والمرور يحدد العجلات المسموح بدخولها في الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، يوم الأحد، برفع أكثر من 100 سيطرة أمنية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال اللواء جاسم الزبيدي في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة البرنامج الحكومي في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، أثناء تغطية فتح مداخل المنطقة الخضراء، "باشرنا بافتتاح طريق مطار المثنى باتجاه جسر المعلق، ومنه باتجاه جسر الطابقين، وكذلك تم فتح طريق جسر الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات، وكذلك فتح خمسة أنفاق داخل المنطقة الخضراء، وكذلك طريق مجسر الحارثية باتجاه المحاكم وقيادة عمليات بغداد، ومنه إلى طريق القادسية كخطوة اولى".

وأشار إلى رفع أكثر من 107 سيطرات داخل محافظة بغداد للحد من الزخم المرور في العاصمة العراقي.

وأضاف اللواء الزبيدي أن هذه كمرحلة أولى وننتظر توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لتنفيذ المراحل الأخرى، منوها إلى فتح 10 مسارات إضافة إلى 20 طريقا في المنطقة الخضراء.