قيادي حشدي بائتلاف السوداني.. واشنطن تلاحق الغراوي بمكافأة 10 ملايين دولار

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، رصد مكافأة جديدة تصل إلى 10 ملايين دولار أيضا، مقابل معلومات تقود إلى زعيم حركة أنصار الله الأوفياء حيدر مزهر، المعروف باسم حيدر الغراوي.

وتمتلك "حركة أنصار الله" كتلة نيابية في البرلمان العراقي، منضوية ضمن ائتلاف الاعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الغراوي يقود جماعة تتهمها واشنطن بمهاجمة منشآت دبلوماسية أميركية والتورط في قتل مدنيين عراقيين وجنود أميركيين. وأضافت: "ساعدنا في إيقاف هذا الإرهابي.. أرسل معلومة".

Al-Sa’idi leads a militia that has attacked U.S. diplomatic facilities and killed Iraqi civilians and U.S. servicemembers. Help us stop this terrorist. Submit a tip. pic.twitter.com/mbRvCfe1gW — Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 27, 2026

وتأتي الخطوة ضمن مسار أميركي متصاعد يستهدف قادة فصائل عراقية مسلحة، إذ أعلنت واشنطن، الجمعة الماضية، مكافأة مماثلة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي، المعروف باسم أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق.

وبحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي الأميركي، تتهم واشنطن السراجي بقيادة جماعة موالية لإيران، وتقول إن عناصرها تورطوا في قتل مدنيين عراقيين ومهاجمة منشآت دبلوماسية أميركية وقواعد وأفراد عسكريين أميركيين في العراق وسوريا.

وقبل ذلك بنحو عشرة أيام، أعلنت الولايات المتحدة مكافأة بالقيمة نفسها بحق أحمد الحميداوي، زعيم كتائب حزب الله، بعدما قالت إنه وجّه هجمات على منشآت دبلوماسية أميركية خلال مارس / آذار 2026، وإن جماعته استهدفت لسنوات أفراداً ومنشآت أميركية في العراق.