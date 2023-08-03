مكافحة مخدرات بغداد ودهوك تلقيان القبض على تاجر مخدرات "شديد الخطورة"

‏شفق نيوز/ أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات "شديد الخطورة" بالتعاون بين القوات الأمنية في بغداد إقليم كوردستان.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكافحة المخدرات نفذت وبإشراف محكمة تحقيق الكرخ الأولى، عملية أمنية نوعية استباقية في محافظة دهوك بالتنسيق مع مكافحة مخدرات أربيل وبجهد أمني عالي المستوى، أسفرت عن إلقاء القبض على تجار مخدرات شديديّ الخطورة على أمن المجتمع".

وبين أنه "تم ضبط بحوزتهم حبوب مخدرة نوع كبتاغون بوزن 236 كليوغراماً و476 غراماً، و35 كليوغراماً و755 غراماً من مادة الأفيون المخدرة، وتم إيداعهم التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقرارات التي تصدرها محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بملف شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".