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مكافحة متفجرات كركوك تفكك (256) قنبرة هاون

Category: أمـن

Date: 2022-04-29T17:21:10+0000
مكافحة متفجرات كركوك تفكك (256) قنبرة هاون

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، يوم الجمعة، تفكيك (256) قنبرة هاون غير منفجرة في محافظة كركوك بالتعاون مع فرق الدفاع بالمحافظة.

وقال المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك وبالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني عالجوا كدساً كبيراً من المخلفات الحربية".

وروت المديرية التفاصيل مبينة أن "نداء ورد الى خبراء المتفجرات في محافظة كركوك حول وجود اجسام غريبة في منطقة ناحية تازة وبعد وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى محل الحادث".

وأضافت المديرية أنه "وبعد الوصول تبين وجود مخلفات حربية وكانت عبارة عن قنابر هاون عيار ٨٢ ملم وعددها (٢٥٦) قنبره تم التعامل معها وفق الإجراءات القياسية".

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