مكافحة سرقة السيارات تلقي القبض على "عضاضة" داعشية في أيسر الموصل

شفق نيوز/ ألقت قوة أمنية مشتركة، يوم الجمعة، على إحدى "عضاضات" تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وذكر بيان لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن قوة مشتركة من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من القاء القبض على الإرهابية ( و س ا ا ) الصادر بحقها أمر قبض وفق المادة (٤ \ ١ ارهاب)".

وأشار البيان إلى ان المتهمة "كانت تعمل فيما يسمى (الحسبة) بصفة (عضاضة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، لافتا الى انه "تم القبض عليها في منطقة حي تسعين في الجانب الايسر لمدينة الموصل".