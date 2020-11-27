سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مكافحة سرقة السيارات تلقي القبض على "عضاضة" داعشية في أيسر الموصل

Category: أمـن

Date: 2020-11-27T12:32:50+0000
مكافحة سرقة السيارات تلقي القبض على "عضاضة" داعشية في أيسر الموصل

شفق نيوز/ ألقت قوة أمنية مشتركة، يوم الجمعة، على إحدى "عضاضات" تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وذكر بيان لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن قوة مشتركة من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تتمكن من القاء القبض على الإرهابية ( و س ا ا ) الصادر بحقها أمر قبض وفق المادة (٤ \ ١ ارهاب)".

وأشار البيان إلى ان المتهمة "كانت تعمل فيما يسمى (الحسبة) بصفة (عضاضة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، لافتا الى انه "تم القبض عليها في منطقة حي تسعين في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

related

انفجار يصيب مواطناً جنوب الموصل

Date: 2020-08-20 10:00:25
انفجار يصيب مواطناً جنوب الموصل

قوة مشتركة تنفذ عملية تدقيق أمني شملت 9 قرى جنوب الموصل

Date: 2020-10-13 11:09:24
قوة مشتركة تنفذ عملية تدقيق أمني شملت 9 قرى جنوب الموصل

الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في الساحل الايمن للموصل

Date: 2020-11-16 11:06:12
الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في الساحل الايمن للموصل

الجيش العراقي يعاقب جنودا "تحرشوا بطفل واغتصبوا امه" في الموصل

Date: 2019-05-31 12:39:50
الجيش العراقي يعاقب جنودا "تحرشوا بطفل واغتصبوا امه" في الموصل

مسؤول يكشف عن تسلل المئات من مسلحي داعش الى الموصل

Date: 2019-11-25 17:45:37
مسؤول يكشف عن تسلل المئات من مسلحي داعش الى الموصل

قوة عراقية تعتقل "ام المجاهدين" صاحبة وكر وعائلة "ارهابية"

Date: 2019-07-11 21:08:06
قوة عراقية تعتقل "ام المجاهدين" صاحبة وكر وعائلة "ارهابية"

بحادث مأساوي .. وفاة ثلاثة اطفال اشقاء اختناقا بغازات سامة في الموصل

Date: 2020-04-19 19:39:47
بحادث مأساوي .. وفاة ثلاثة اطفال اشقاء اختناقا بغازات سامة في الموصل

اعتقال متهم بحادثة العبارة ومصور عمليات وبيعات داعش بجوامع الموصل

Date: 2019-08-21 12:30:00
اعتقال متهم بحادثة العبارة ومصور عمليات وبيعات داعش بجوامع الموصل