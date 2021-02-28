سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مكافحة الأهارب يعتقل 9 من داعش في عدد من المحافظات العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-02-28T11:38:49+0000
مكافحة الأهارب يعتقل 9 من داعش في عدد من المحافظات العراقية

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد أن جهاز مكافحة الأرهاب تمكن إلقاء القبض على 9 مطلوبين بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في كل من البصرة وكركوك والأنبار ونينوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تشكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد بقايا عصابات داعـش في مُحافظة البصرة والذي شارك في عدة عمليات إرهابية ضد قواتنا الامنية".

واضاف انه "في محافظة كركوك تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحقيق الأهداف المرسومة بعد القاء القبض على ثلاثة إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية، والى مُحافظة الأنبار  التي أُلقي القبض فيها على مطلوبين اثنين من عناصر عصابات داعـش الإرهابية" .

وتابع رسول ان عناصر مُكافحة الإرهاب اختتموا سلسلة عملياتهم التي نُفذت فجر الأحد بالقبض على ثلاثة إرهابيين في كنعوص جنوبي مدينة الموصل .

related

العراق يعدم عناصر بداعش تسلمهم من قوة كوردية

Date: 2019-05-26 15:48:27
العراق يعدم عناصر بداعش تسلمهم من قوة كوردية

بعملية مشتركة التحالف الدولي يعالج 37 هدفا لداعش بمنطقة في العراق

Date: 2019-09-10 14:20:35
بعملية مشتركة التحالف الدولي يعالج 37 هدفا لداعش بمنطقة في العراق

العراق يعتقل قيادياً بارزاً بداعش خلال عملية "فريدة" بمطار بغداد

Date: 2020-11-23 09:21:53
العراق يعتقل قيادياً بارزاً بداعش خلال عملية "فريدة" بمطار بغداد

احصائية رسمية .. اختطاف وفقدان قرابة 70 شخصا على خلفية التظاهرات بالعراق

Date: 2019-12-28 13:50:17
احصائية رسمية .. اختطاف وفقدان قرابة 70 شخصا على خلفية التظاهرات بالعراق

قطر تجري مباحثات عسكرية مع العراق

Date: 2019-07-12 08:50:24
قطر تجري مباحثات عسكرية مع العراق

القوات العراقية تنهي تطهير الشريط الحدودي الاردني السعودي

Date: 2020-04-11 10:14:31
القوات العراقية تنهي تطهير الشريط الحدودي الاردني السعودي

التحالف الدولي يسلم "أكبر" موقع لتخزين الذخيرة الى العراق

Date: 2020-08-16 18:50:46
التحالف الدولي يسلم "أكبر" موقع لتخزين الذخيرة الى العراق

تقرير اسرائيلي: العراق سوريا جديدة ويمكن مهاجمته بشكل منهجي

Date: 2019-08-23 20:58:25
تقرير اسرائيلي: العراق سوريا جديدة ويمكن مهاجمته بشكل منهجي