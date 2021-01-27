مكافحة الإرهاب يُجهز على 7 دواعش بينهم قادة بارزون في كركوك

شفق نيوز/ كشف جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الاربعاء، عن قتل سبعة من عناصر تنظيم داعش بينهم قياديون بارزون في عملية نوعية جنوبي محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مكافحة الإرهاب نفذت فجر اليوم، عملية نوعية في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك، ضمن عمليات "ثأر الشُهداء" التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن القوة اشتبكت بشكل مباشر مع عناصر داعش داخل مضافاتهم وبعضهم فجروا أنفسهم فيما تم قتل الآخرين من قبل أفراد القوة.

وبين الجهاز أن العملية اسفرت عن مقتل قيادات كبيرة في تنظيم داعـش، وهم: مسؤول الطبابة العام لتنظيم داعـش في العراق، ومسؤول الجهد الهندسي العام للتنظيم، ومسؤول الإتصالات والأجهزة الإلكترونية في محافظة كركوك، بالإضافة إلى عنصرين آخرين كانا يعملان كأمناء على مخازن التنظيم، وقتل عنصرين يعملان كحراس لهذه المضافات.

وأكد الجهاز أنه "لن يتوقف عند هذا الحد وسيستمر بعملياته النوعية".

وانطلقت عملية "ثأر الشهداء" انتقاما من هجوم انتحاري مزدوج استهدف متبضعين في سوق شعبي وسط بغداد وخلف 32 قتيلا و110 جرحى، في هجوم تبناه داعش.