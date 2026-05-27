مكافحة الإرهاب ينفذ حملة تفتيش كبرى في 9 محافظات

شفق نيوز- بغداد

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، حملة تفتيش كبرى لملاحقة بقايا تنظيم داعش وأوكارهم في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، باشرت بتنفيذ حملة تفتيش أمنية واسعة شملت مختلف قواطع المسؤولية، وذلك ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابي وتدمير اوكارهم وجحورهم".

وأضاف "اذ تمت عمليات التفتيش والاستطلاع الجوي والارضي وفقا لمعلومات استخبارية، ومتابعة ميدانية، واستخدام مفارز (K9)، ومفارز المعالجة سرايا هندسة الميدان".

وتابع "شملت عمليات التفتيش صحراء غرب نينوى، محافظة صلاح الدين (بيجي)، وبادية النجف، وصحراء النخيب في محافظة الانبار، وقزانية شمال قضاء بدرة في محافظة واسط، وقضاء مندلي في محافظة ديالى، وقضاء الفهود في محافظة ذي قار، وبادية المثنى، والمناطق الصحراوية في محافظة البصرة".

وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط جهازنا الأمنية الاستباقية الهادفة إلى تعزيز السيطرة الأمنية ورفع مستوى الجهوزية في جميع القواطع، لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام".