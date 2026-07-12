مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 إرهابيين في الرمادي والفلوجة والقائم

شفق نيوز - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، أن قطعاته العسكرية تمكنت عبر ثلاث عمليات منفصلة، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في عمليات نوعية نُفذت في مناطق الرمادي والفلوجة والقائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ووفقاً لأوامر قضائية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار عمليات التفتيش والدهم والمتابعة، نفذت القطعات واجب استخراج وتطهير كدس للعتاد في محافظة ديالى، أسفر عن ضبط عدد من المواد والذخائر التي خلفتها بقايا العصابات الإرهابية، حيث جرى التعامل معها وفق السياقات المتبعة".

وبحسب البيان، فإن هذه الواجبات تأتي في إطار استمرار الجهد الاستخباري والميداني لملاحقة بقايا الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.