مكافحة الإرهاب يعتقل اثنين من داعش ويفكك عشرات العبوات في بغداد وكركوك

شفق نيوز/ تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم داعش، وضبط وتفكيك عشرات العبوات الناسفة، بعمليات منفصلة في بغداد وكركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ ثلاثة واجبات متفرقة في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، ضمن عملياته المتواصلة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وبين أنه تم إلقاء القبض على عنصرين من بقايا داعش في مركز محافظة كركوك، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وأشار رسول إلى أن وحدة المراقبة والتحري التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، فككت عبوة ناسفة زرعتها عصابات داعش الإرهابية لاستهداف أحد الأرتال العسكرية التابعة للقوات العراقية.

وأضاف أن قوة من الجهاز نفذت واجباً منفصلاً في قضاء أبو غريب، غربي بغداد، وعثرت على كدس للعتاد و48 لغماً مضاداً للدبابات على شكل عبوات ناسفة.