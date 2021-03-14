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مكافحة الأرهاب يطيح بدواعش في مدن بينها بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-14T10:28:37+0000
مكافحة الأرهاب يطيح بدواعش في مدن بينها بغداد

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش في بغداد والأنبار.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب عملياته المتميزة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية يواصل ، حيث نفذت تشكيلات الجهاز البطلة واجبين نوعيين في مُحافظتي بغداد والأنبار، تمكن من خلالها أبطالنا من إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في منطقتي ( أبو غريب - الكرمة )".

وأضاف أن "عناصر الجهاز تمكنوا أيضاً من إلقاء القبض على ٣ عناصر من عصابات داعـش في قضاء هيت".

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، عن مداهمة مخبأ وضبط كدس للصواريخ والقنابر في الانبار.

 وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة  اشارت لوجود كدس للصواريخ والقنابر في منطقة المكسر بالرمادي الانبار وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة من مداهمة المخبأ".

وأضاف أن "المفارز ضبطت بداخل المخبأ ١٤ رأس مقذوف دبابة ، و٩ صواريخ قاذفة ضد الأشخاص والدروع ، ٥ قنابر هاون عيارات ١٢٠ و٦٠ ملم، و٣ صواريخ spg9 ، و٢ مسطرة تفجير"، مشيرا إلى أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".

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