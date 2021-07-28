مكافحة الإرهاب يتسلم معدات وأجهزة بقيمة 25 مليون دولار من التحالف

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، بتسلم جهاز مكافحة الإرهاب معدات وأجهزة بقيمة 25 مليون دولار من التحالف الدولي في قاعدة عين الاسد الجوية بمحافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في منشور على "فيسبوك"، "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، تسلم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من قوات التحالف / قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTFOIR ) معدات الاتصالات الاستراتيجية وأجهزة الصيانة بقيمة 25 مليون دولار".

وأضاف أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الاميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".