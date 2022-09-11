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مكافحة الإرهاب في الإقليم: مقتل وإصابة ثلاثة مسلحين من حزب العمال بقصف سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-09-11T10:06:09+0000
مكافحة الإرهاب في الإقليم: مقتل وإصابة ثلاثة مسلحين من حزب العمال بقصف سنجار

شفق نيوز/ افادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بأن طائرة بدون طيار للجيش التركي استهدفت عجلة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني شمال قضاء سنجار مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين من الحزب.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مكافحة الإرهاب في كوردستان في بيان، فإن طائرة مسيرة تابعة للجيش العراقي قصفت في تمام الساعة 11:15 من صباح اليوم عجلة تابعة لحزب العمال بين قريتي (بارا) و(بهراڤا) شمال قضاء سنجار.

وطبقا للمعلومات ذاتها فإن القصف أدى إلى مقتل عنصرين من حزب العمال وإصابة عنصر ثالث بجروح خطيرة.

وكان مصدر محلي قد أفاد في وقت سابق من اليوم في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية قصفت سيارتين تابعتين لعناصر وحدات حماية سنجار (اليبشة) الموالي لحزب العمال في منطقة باري غرب ناحية سنوني شمال قضاء سنجار.

واضاف المصدر ان القصف ادى الى تدمير السيارتين ومقتل عدد من عناصر اليبشة.

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