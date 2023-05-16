مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تعلن حصيلة قتلى قصف سنجار

شفق نيوز/ أكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت مقراً لوحدات حماية سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني في مجمع "خانصور".

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مكافحة الإرهاب في بيان اليوم، فإنه في الساعة الـ 12:00 ظهراً استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت مقراً لمسلحي (اليبشه) في مجمع "خانصور" التابع لقضاء سنجار مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة آخر بجروح.

وكان مصدر حكومي، قد افاد في وقت سابق من اليوم، ان طائرة مسيرة تركية قصفت أحد المقرات التابعة لوحدات حماية سنجار في مجمع "خاصور" التابع لناحية الشمال في سنجار.

واضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان القصف خلف قتلى وجرحى بين صفوف عناصر الوحدات الموالية لحزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في تركيا.