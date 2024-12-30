مكافحة الإرهاب تعلن عن صيد ثمين في مثلث عراقي (صور)

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الاثنين، عن تفاصيل عملية نوعية في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك وديالى.

وبحسب مصدر أمني، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب قتلت 7 عناصر من تنظيم داعش، ودمرت 22 مضافة وخمسة أنفاق، فيما عثرت على مواد متفجرة وأحزمة ناسفة".

وأوضح المصدر، أن "هذه العملية النوعية نُفذت في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك من جهة، والحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة أخرى".