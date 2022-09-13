مكافحة الإرهاب تعتقل 6 عناصر من داعش في العراق (صور)

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الثلاثاء، اعتقال قوات مكافحة الإرهاب، ستة عناصر من تنظيم داعش في محافظات متفرقة من البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ ثلاث عمليات ناجحة، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأوضح رسول، أن "الجهاز تمكن من إلقاء القبض على (٣) إرهابيين من عصابات داعـش بعملية نوعية، كما تم الاطاحة بعُنصرين آخرين غربي البلاد، ومن ثم إلقاء القبض عنصر آخر، ليصل عدد الذين اعتقلوا (٦) إرهابيين".