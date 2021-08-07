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مكافحة الإرهاب تعتقل 6 عناصر من داعش في محافظتين عراقيتين
Category: أمـن
Date: 2021-08-07T09:42:54+0000
مكافحة الإرهاب تعتقل 6 عناصر من داعش في محافظتين عراقيتين
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