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مكافحة الإرهاب تعتقل قائدا عسكريا بداعش برفقة مساعده في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-12-09T08:19:26+0000
مكافحة الإرهاب تعتقل قائدا عسكريا بداعش برفقة مساعده في كركوك

شفق نيوز/ أفادت مديرية جهاز مكافحة الإرهاب يوم الخميس بالقاء القبض على قائد عسكري بتنظيم داعش برفقة مساعد له في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان مقتضب اليوم، "تمكنا من إلقاء القبض على قائد عسكري له باع طويل في الإرهاب ينتمي لعصابات داعـش رفقة أحد مساعديه بأطراف مُحافظة كركوك".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت يوم الأربعاء انطلاق عملية عسكرية مشتركة بين القوات الامنية، وقوات البيشمركة شرقي محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقالت الخلية في بيان أمس، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش وتطهير الأراضي، انطلقت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والمحورين الثالث والرابع في البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب، بعملية امنية مشتركة شرقي محافظة كركوك.

يأتي هذا في وقت أفاد به مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بانطلاق عمليات عسكرية للعمليات المشتركة المؤلف من قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في محور كفري وكولجو ضمن إدارة منطقة "كرميان" لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

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