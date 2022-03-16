مكافحة الإرهاب تظفر بصيد ثمين من عناصر داعش بعدد من المحافظات العراقية

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، يوم الأربعاء، عن اعتقال (8) عناصر من تنظيم (داعش) في (6) محافظات عراقية، مبيناً أن العمليات جرت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته الاستباقية، حيث تمكن من القاء القبض على ( ٨ ) عناصر من عصابات داعش الإرهابية، إذ تمكن بالإستناد على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على مجموعة من عناصر عصابات داعـش في (٦) مُحافظات عراقية".

وأضاف رسول "أبتدأ رجال الجهاز بواجباتهم النوعية في أطراف ومركز العاصمة العراقية بغداد والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين من داعـش، كما ونفذت عمليات في كُل من مُحافظات { الأنبار- الفلوجة ، صلاح الدين - الشرقاط، ديالى ، كركوك - الحويجة أسفرت عن إلقاء القبض على (٤) إرهابيين".

وبيّن رسول أنه "وبالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية بأقليم كوردستان تم إلقاء القبض على عُنصرين من المُنتمين لداعـش".

وتابع الناطق باسم القائد العام ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ عملياته بدقة وتركيز وتأني عالي وأن نسبة نجاح عملياته وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا نتيجة التدريب الذهني والبدني العالي لمُقاتلينا وضُباطنا".