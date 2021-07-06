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مكافحة الإرهاب تطيح بـ4 دواعش في أربع محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-07-06T16:05:17+0000
مكافحة الإرهاب تطيح بـ4 دواعش في أربع محافظات

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، عن اعتقال 4 من عناصر تنظيم داعش في عمليات لجهاز مكافحة الارهاب بـ4 محافظات.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية في مُحافظة نينوى القى فيها القبض على أحد عناصر داعـش بعد مُداهمة منزله في أحد أحياء المُحافظة".

واضاف، أن "الجهاز انتقل بعدها إلى أحد طُرق كركوك حيثُ كان بانتظار أحد الإرهابيين الذي القي القبض عليه فور وصوله من خلال التعرُف عليه".

وتابع رسول، أن "تشكيلات الجهاز واصلت عملياتها في مُحافظة صلاح الدين حيث القت القبض على أحد عناصر داعـش شمالي المُحافظة".

واشار الى أن "الجهاز اختتم عملياته بواجب في مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي حيث جاء الواجب بالتنسيق مع قطعات عمليات الجزيرة والبادية".

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