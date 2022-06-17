سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تأكيداً لشفق نيوز.. مكافحة الإرهاب في الإقليم: مسيّرة تركية تقصف عجلة للعماليين في كلار وتوقع قتلى

Category: أمـن

Date: 2022-06-17T08:18:11+0000
تأكيداً لشفق نيوز.. مكافحة الإرهاب في الإقليم: مسيّرة تركية تقصف عجلة للعماليين في كلار وتوقع قتلى

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت عجلة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر منهم في قضاء كلار بإدارة منطقة "كرميان" في الإقليم.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة من طراز جيب بالقرب من صومعة "كلار" للحبوب مما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها المؤسسة فإن أولئك الأشخاص المستهدفين هم مسلحون في حزب العمال الكوردستاني.

وكان مصدر عسكري، قد أفاد في تصريح لوكالة شفق نيوز، بمقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة في كلار ضمن إقليم كوردستان.

related

صورتان .. سلطات الإقليم تسلم عنصرين من داعش إلى مكافحة الارهاب في العراق

Date: 2022-03-16 10:59:39
صورتان .. سلطات الإقليم تسلم عنصرين من داعش إلى مكافحة الارهاب في العراق

استنفار للبيشمركة والقوات الاتحادية على حدود ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-12-01 08:53:41
استنفار للبيشمركة والقوات الاتحادية على حدود ديالى وإقليم كوردستان

مصدر: وفد أمني للاطلاع على انسحاب القوات الامريكية من قاعدة حرير في أربيل

Date: 2021-12-20 06:44:47
مصدر: وفد أمني للاطلاع على انسحاب القوات الامريكية من قاعدة حرير في أربيل

مكافحة الارهاب تنتشر في محيط مطار بغداد

Date: 2021-12-28 09:42:12
مكافحة الارهاب تنتشر في محيط مطار بغداد

مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية يعتقل عددا من الإرهابيين

Date: 2021-03-31 10:53:43
مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع آسايش السليمانية يعتقل عددا من الإرهابيين

مكافحة الإرهاب في الإقليم تكشف تفاصيل القصف التركي على سنجار

Date: 2022-01-21 13:50:20
مكافحة الإرهاب في الإقليم تكشف تفاصيل القصف التركي على سنجار

بالتنسيق مع الاسايش.. مكافحة الإرهاب يقبض على 8 دواعش في كوردستان وثلاث محافظات

Date: 2022-02-13 12:30:09
بالتنسيق مع الاسايش.. مكافحة الإرهاب يقبض على 8 دواعش في كوردستان وثلاث محافظات

بينهم "والي الفلوجة".. كوردستان تفكك شبكة لداعش وتعتقل أفرادها الـ22

Date: 2021-04-20 16:47:45
بينهم "والي الفلوجة".. كوردستان تفكك شبكة لداعش وتعتقل أفرادها الـ22