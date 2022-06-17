تأكيداً لشفق نيوز.. مكافحة الإرهاب في الإقليم: مسيّرة تركية تقصف عجلة للعماليين في كلار وتوقع قتلى

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت عجلة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر منهم في قضاء كلار بإدارة منطقة "كرميان" في الإقليم.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة من طراز جيب بالقرب من صومعة "كلار" للحبوب مما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها المؤسسة فإن أولئك الأشخاص المستهدفين هم مسلحون في حزب العمال الكوردستاني.

وكان مصدر عسكري، قد أفاد في تصريح لوكالة شفق نيوز، بمقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة في كلار ضمن إقليم كوردستان.