مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع اسايش السليمانية تحبط عملية انتحارية في رمضان

شفق نيوز / أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ، يوم الثلاثاء، احباط جهاز مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع جهاز اسايش كوردستان عملية انتحارية لتنظيم (داعش)، يعتزم القيام بها خلال شهر رمضان المقبل، فيما كشف عن اعتقال "الانتحاريين" وناقلهم من عناصر التنظيم.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين إستخباري نوعي، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز اسايش كردستان - مديرية الاسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال " شهر رمضان ".

وأضاف رسول انه "تم القاء القبض على انتحاريين اثنين من (جنسية غير عراقية) بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، مبينا ان "عملية القاء القبض عليهم جاءت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود والى موقع التسليم في كركوك".