مكافحة الإرهاب العراقي يكشف تفاصيل تعطل إحدى طائراته خلال عملية بالطارمية

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم السبت، عن تفاصيل تعطل إحدى طائراته المسيرة خلال عملية ملاحقة عناصر داعش، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى الأوامر العملياتية الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وبالمصادقة القضائية، شرعت الوحدات الاستخبارية والاستطلاعية ترافقها قوة من الجيش العراقي يوم 15 من الشهر الجاري، بتنفيذ واجب استطلاع جوي وأرضي لتعقب بقايا عناصر داعش الإرهابي في قاطع شمال بغداد قضاء الطارمية، بناءً على معلومات دقيقة ومصوّرة تؤشر تحركات تهدد أمن المنطقة".

وأضاف البيان، أنه "خلال تنفيذ الواجب تعطلت إحدى الطائرات المسيّرة مما استوجب إعادتها، إلا أن القوة الماسكة للأرض رفضت دخول القطعات إلى منطقة انتشارها".

وأشار إلى أن "واجب الجهاز نُفذ بشكل مستقل ولم يرافقه أي قوة من التحالف الدولي"، مبيناً أن "جميع إجراءات تمت بمهنية عالية ووفق الضوابط العسكرية والاستخبارية".

وختم الجهاز، حديثه بحسب البيان، بالقول إن "الوحدات المختصة أنهت المهمة الموكلة إليها وعادت إلى مقراتها دون تسجيل أي احتكاك أو تحديات ميدانية".