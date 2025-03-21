مكافحة الإرهاب العراقي يعتقل عنصرين بداعش في محافظتين

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم الجمعة، القبض على عنصرين في تنظيم داعش، في السليمانية وصلاح الدين، فضلا عن تنفيذ عملية تدمير لمضافات في أماكن أخرى.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات دقيقة وبالتعاون مع مديرية عمليات جهاز أسايش اقليم كوردستان، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية ويعمل بمنصب عسكري ضمن مايسمى ولاية الفلوجة".

وأضاف "كما تمكن الجهاز وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والشؤون الاتحادية، من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة صلاح الدين والذي يعمل بمنصب عسكري ضمن مايسمى ولاية كركوك".

وتابع "وفي تنفيذ واجبات الاستطلاع والمراقبة، تمكَّنا من تفجير وتدمير (4) مضافات و (1) نفق و(1) كهف، بعمليات منفصلة في الحدود الفاصلة بين محافظتي (كركوك - صلاح الدين ) سلسلة جبال حمرين وكذلك في جزيرة الحضر".