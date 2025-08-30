مكافحة الإرهاب العراقي يطيح بـ3 تجار مخدرات بثلاث محافظات

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم السبت، عن القبض على 3 تجار مخدرات في ثلاث محافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة سلسلة عمليات منفصلة اسفرت عن القاء القبض على (3) تجار مخدرات في (ميسان، المثنى، ذي قار) وتم تسليمهم الى مديريات شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في نفس المحافظات".

وأضاف "تمثل عمليات ابطال جهازنا ضربات نوعية لتجار المخدرات ورسالة ردع واضحة لكل من يحاول تهديد المجتمع العراقي ونشر السموم بين ابناء وطننا الحبيب".