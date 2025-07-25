مكافحة الإرهاب العراقي: معلوماتنا الاستخبارية أدت لمقتل "الحرداني" من قبل التحالف الدولي

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم الجمعة، أن عملية مقتل ما يسمى "والي الفرات" بتنظيم داعش، من قبل التحالف الدولي، تمت وفق معلوماته الاستخبارية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات وجهودٍ أمنية واستخبارية حثيثة لابطال جهاز مكافحة الإرهاب، نفذتْ قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي في عمق أراضي الجمهورية العربية السورية بالتحديد في محافظة حلب، أسفرت العملية عن قتل أحد أخطر القيادات في عصابات داعش الإرهابي مع اثنين من مرافقيه".

وأضاف "ووفقا لمعلومات دقيقة فأن هذا الإرهابي كان يشغل سابقاً منصب (والي ولاية الفرات وعضو اللجنة المفوضة) وحالياً مايسمى والي (ولاية الخير والبركة) في عصابات داعش الارهابي، وهو من الاهداف ذات المستوى الاول والنشط والفعال جداً، وقد اطاحت به استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب بناء على مذكرات القاء قبض صادرة من قاضي جهاز مكافحة الإرهاب".

وكنات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اعلنت اليوم الجمعة، مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات التحالف الدولي في مدينة حلب شمالي سوريا.

وذكرت القيادة في بيان، أن العملية استهدفت الحرداني بوصفه أحد القيادات المهمة في التنظيم، والمسؤول عن تنسيق وتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.

وأضافت أن العملية جرت بدقة عالية، وأسفرت عن "تحييد الهدف دون تسجيل خسائر بين المدنيين".

ويُعد الحرداني من القيادات العراقية البارزة في "داعش"، وله تاريخ طويل في صفوف التنظيم، ويعتقد أنه كان من المقرّبين من قيادات الصف الأول.

وتأتي هذه العملية، بعد سلسلة من التحركات الأمنية التي نفذتها قوات التحالف بالتعاون مع قوات محلية في شمال سوريا، ضمن إطار ملاحقة فلول التنظيم.