مكافحة الإجرام تطيح بعصابة سطو مسلح في ذي قار

شفق نيوز / أطاحت مديرية مكافحة إجرام قضاء قلعة سكر في ذي قار، يوم الاثنين، بعصابة سطو مسلح في قضاء الفجر، وذلك بوقت متأخر من ليلة أمس.

وذكر مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "مكافحة الإجرام وبإشراف المقدم الحقوقي ظافر عباس الركابي، أطاحت بعصابة قامت بالسطو المسلح على منزل مواطن في مدينة الفجر شمال ذي قار، واستولت على مبالغ مالية، تقدر بأربعة عشر مليون دينار ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون دينار، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بسبعة ملايين دينار".

وأضاف المصدر، أن "العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص يسكنون قضاء الفجر، اعترفوا بجريمة السرقة، ودُونت اعترافاتهم وعرضت على قاضي التحقيق".