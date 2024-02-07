مكافحة  المخدرات لشفق نيوز: انخفاض تجارة "الممنوعات" في العراق بنسبة 70%

شفق نيوز/ كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن انخفاض بمعدلات تهريب وتعاطي المخدرات في العراق خلال الفترة الأخيرة.

وقال معاون مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء حميد نحيوي نايف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "معدلات تجارة المخدرات قد انخفضت في العراق بنسبة أكثر من 70‎‎% نتيجة الجهد الأمني النوعي الذي تبذله أجهزتنا الأمنية، وماتم تحقيقه منذ العام الماضي 2023 والى الآن يعادل ما تم تحقيقه خلال 10 سنوات".

وأضاف نايف، "أحيانا يتم القبض على 50 - 70 من المتاجرين والمتعاطين للمخدرات في اليوم الواحد"، لافتا الى أن "أبرز الأنواع انتشارا في الوقت الحالي هي حبوب الكبتاغون".

وأشار الى أنه "يوم أمس تم ضبط قرابة 400 ألف حبة مخدرة في الأنبار كانت معدة للتهريب الى محافظات أخرى، فضلا عن ضبط نحو مليون حبة كانت معدة للتهريب الى الكويت".

وأكد أن "الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات مستمرة للقضاء على تهريب المخدرات سواء داخل العراق أم خارجه، فضلا عن التعاطي بين الشباب".

واعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية العام الماضي، صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023 .

وقال المتحدث باسم الداخلية مقدادي ميري في احصائية نشرها عبر بيان، إن عدد المحكومين بجريمة المخدرات بلغ 7 آلاف و397 خلال العام الجاري.