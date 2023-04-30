مكافحة المخدرات في العراق تخص شفق نيوز بإحصائية لعملياتها خلال شهر

شفق نيوز/ كشف المديرية العامة لمكافحة المخدرات في العراق، يوم الأحد، عن إحصائية لعملياتها خلال شهر واحد فقط، أسهمت بمصادرة كميات كبيرة من المخدرات واعتقال ألف تاجر ومروج.

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام حسين يوسف التميمي، لوكالة شفق نيوز "المديرية العامة لشؤون المخدرات تعمل على مدار 24 ساعة دون ملل وكلل وفق خطط امنية مدروسة اسفرت عن القاء القبض على اهم تجار المخدرات من شديدي الخطورة في عام 2023".

وبين أن "إحصائية العمليات خلال شهر نيسان الماضي كانت بواقع إلقاء القبض على 1000 متهم من تجار ومروجي المخدرات".

وأضاف "تم ضبط 100 كيلو غرام تقريباً لمختلف انواع المخدرات، 100 ألف حبة مخدرة".