مكافحة المخدرات تقبض على قاتل "خطر جداً" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على مجموعة متهمين بينهم امرأة وقاتل وصفته بأنه "خطر جداً" جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات بالتعاون مع قوة من الرد السريع نفذت واجبا نوعيا، وألقت القبض على 3 متهمين بينهم امرأة ومتهم خطر جدا متورط بعمليات قتل".

وأوضح أن القوة ضبطت بحوزتهم 15 كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة ضمن محافظة ميسان.