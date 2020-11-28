مكافحة الشغب تدهس متظاهراً وتودي بحياته في واسط.. صورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بمقتل متظاهر يوم السبت جراء دهسه بسيارة لقوات مكافحة الشغب في محافظة واسط جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المتظاهرين توفي في المستشفى بعد ان تعرض للدهس من قبل سيارة قوات الشغب في مدينة الكوت مركز محافظة واسط".

وأضاف المصدر أن متظاهرا آخر أصيب بجروح جراء عملية الدهس، فيما لا تزال عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب متواصلة وسط المدينة.

وهذا ثاني متظاهر يفارق الحياة في مدينة الكوت اليوم السبت، بعد أن توفي الأول متأثراً بحروق شديدة في جسده على خلفية إضرامه النار في نفسه احتجاجاً على اقتحام قوات مكافحة الشغب ساحة الاعتصام في الكوت من قبل قوات مكافحة الشغب ورفعها خيامهم.