مكافحة الارهاب ينفذ إنزالاً جوياً على "أوكار" داعش بصحراء الانبار

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، بتنفيذه عملية انزال جوي على ثلاثة "اوكار" لتنظيم داعش في صحراء جنوب الرطبة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكر الجهاز في بيان، أن العملية أسفرت عن "تدمير عدة مضافات وعجلتين "بيك آب" كانت تُستخدم في تحركات العناصر الإرهابية، ضمن جهود الجهاز لملاحقة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

هذا ومن المقرر ان يفصح الجهاز في بيان لاحق عن تفاصيل العملية، وفقا لمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز.