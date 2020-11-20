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مكافحة الارهاب يقتل 16 عنصرا بداعش بعد الاشتباك معهم في كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-11-20T10:52:29+0000
مكافحة الارهاب يقتل 16 عنصرا بداعش بعد الاشتباك معهم في كركوك

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول يوم الجمعة ان جهاز مكافحة الارهاب تمكن من قتل ما لا يقل عن 16 عنصرا من داعش في اشتباكات دارت بين الجانبين في محافظة كركوك.

وقال اللواء رسول في بيان اليوم، ان "قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت بعملية كُبرى في مُحافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر ابتدأت ليلة الخميس و أُكتملت صباح اليوم الجُمعة أستُهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا لداعش، وقد أسفرت عن قتل (١٦) عُنصرا إرهابياً بعد الإشتباك معهم داخل اوكارهم السرية".

واضاف انه "قُتل عدد منهُم جراء المواجهة المباشرة وتم قتل الآخرين بواسطة طائرات التحالف الدولي خلال مُحاولتهم الهرب من المواجهة".

واردف اللواء رسول بالقول ان "القوة شرعت بتفتيش الأوكار بعد تطهيرها من زمر داعـش الإرهابية، حيث تم العثور على وثائق هامة، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات السفر ومبالغ مالية محلية واجنبية".

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