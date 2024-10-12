مكافحة الارهاب يعتقل 3 إرهابيين وينفذ إنزالاً جوياً في مناطق متفرقة من العراق

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الارهاب، يوم السبت، بتنفيذه عدة عمليات أسفرت عن اعتقال ثلاثة ارهابيين وتدمير العديد من المضافات في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن عمليات التنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز آسايش اقليم كوردستان تم القاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة السليمانية.

ووفقا للبيان فإنه "في إطار التتبع لفلول تنظيم داعش نفذ عناصر الجهاز عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على أحد أخطر الارهابيين يعمل بمنصب أمني في ما يسمى (قاطع ولاية الجنوب)، وسبق ان شارك بالعديد من المعارك التي دارت في محافظة الانبار".

وتابع البيان انه في عمليات التفتيش والمراقبة نفذ الجهاز عملية إنزال جوي أسفرت عن تدمير (13) مضافة تحتوي على عبوات ناسفة و جلكانات سي فور في محافظة كركوك".