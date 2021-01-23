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مكافحة الارهاب يعتقل "ارهابيين" في بغداد والانبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-23T10:24:17+0000
مكافحة الارهاب يعتقل "ارهابيين" في بغداد والانبار

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في بغداد والأنبار.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن جهاز مكافحة الإرهاب وضمن عمليات "ثأر الشُهداء" التي انطلقت فجر يوم أمس الجمعة، نفذ ثلاثة واجبات نوعية في مناطق مختلفة، الأول في منطقة الرضوانية غربي بغداد حيث تم إلقاء القبض على عنصر من داعش.

وأضاف أن الجهاز نفذ عمليتين في محافظة الأنبار بقضاء الفلوجة وناحية الكرمة أسفرتا عن إلقاء القبض على عنصرين ضمن شبكة تابعة للتنظيم.

وأطلق جهاز مكافحة الإرهاب فجر يوم أمس الجمعة عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وحدات مكافحة الإرهاب باشرت بواجبات نوعية بوتيرة متسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية، مشيراً إلى إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش في منطقة باب المعظم وسط بغداد، وناحية عامرية الفلوجة في الأنبار، ومنطقة دور الفيلق في كركوك.

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